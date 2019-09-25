Власти Петербурга попросят федеральных денег для проведения финала Лиги чемпионов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что попросит федеральных денег для проведения в городе финального матча Лиги чемпионов по футболу.

«Поздравляю всех футбольных болельщиков. Санкт-Петербург подтверждает статус футбольной столицы: «Зенит» — чемпион России, также у нас пройдет в следующем году чемпионат Европы и вот нашему городу доверили проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году.

Это событие мирового масштаба и без поддержки федерального бюджета здесь не обойтись — буду договариваться», — написал Беглов на своей страничке в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что финал Лиги чемпионов по футболу в следующем сезоне пройдет в Санкт-Петербурге.