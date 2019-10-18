Ташаев пропустит игру «Рубина» против «Спартака»

Фото: ФК "Рубин"

Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев пропустит игру казанского клуба в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн.

— Сможет ли у «Рубина» сыграть Ташаев? Нет, не сможет, — сказал Цорн.

Напомним, Александр Ташаев был арендован казанским клубом у «Спартака» сроком на один сезон. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за «Рубин» четыре матча в РПЛ.

После 12 туров казанцы идут на 11-й строчке чемпионата, набрав 14 очков. Игра против «Спартака» состоится завтра, в 16.30 по мск.