Ташаев пропустит игру «Рубина» против «Спартака»
Полузащитник «Рубина» Александр Ташаев пропустит игру казанского клуба в 13-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака». Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Томас Цорн.
— Сможет ли у «Рубина» сыграть Ташаев? Нет, не сможет, — сказал Цорн.
Напомним, Александр Ташаев был арендован казанским клубом у «Спартака» сроком на один сезон. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за «Рубин» четыре матча в РПЛ.
После 12 туров казанцы идут на 11-й строчке чемпионата, набрав 14 очков. Игра против «Спартака» состоится завтра, в 16.30 по мск.СпортФутбол
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