Агент Эмиля Гарипова опроверг слухи о возможном уходе вратаря из «Ак Барса»

Станислав Романов, агент вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова, опроверг слухи о возможном уходе его клиента из казанской команды.

«Это все неправда, ко мне никто не обращался по поводу обмена. Я прочитал материал про Эмиля в одном издании, там все вообще бред. Не было ни предложения о продлении контракта, ни речи об уменьшении зарплаты.

По этой теме переговоры вообще не велись. Он полностью восстановился, готов к игре, тренируется с командой и ждет своего шанса», — сказал Романов.

Отметим, что Эмиль Гарипов из-за травмы не выходил на лед с декабря 2018 года.