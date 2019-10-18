В Японии из тюрьмы вышел один из самых влиятельных лидеров якудза

В Японии освободился один из «топ-менеджеров» крупнейшей группировки якудза в стране — «Ямагути-гуми» — Киёси Такаяма. Пока он отбывал 6 лет за вымогательство, группировка успела распасться на несколько враждующих кланов.

Такаяма был вторым по значению боссов организации, передает агентство Kyodo. После освобождения 77-летний криминальный лидер отправился в город Нагоя. На вокзале его встречали лояльные якудза и несколько десятков полицейских, которые опасались нападения со стороны конкурирующих банд.

«Ямагути-гуми» раскололась на три враждующие группировки и сейчас их члены активно воюют за влияние. Считается, что к расколу привело в том числе и жесткое поведение самого Такаямы, который заметно лучше относился к своим землякам из Нагои.

Раскол произошел в августе 2015 года. С тех пор, по данным полиции, было зафиксировано почти 130 стычек между враждующими бандами, которые, правда, не причинили вреда обычным жителям страны. Одновременно численность «Ямагути-гуми» сократилась с конца 2009 года с 19 тыс. человек до 6,5 тыс. во всех трех группировках, на которые она распалась.