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Минниханов встретится с Денисом Бортниковым и посетит World Urban Parks

08:21, 18.10.2019
Минниханов встретится с Денисом Бортниковым и посетит World Urban Parks
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретится с заместителем президента-председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым.

Также Минниханов посетит сегодня пленарное заседание конгресса World Urban Parks, проходящего в Казани, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что с 18 по 20 октября в Казани проходит World Urban Parks. Конгресс впервые приезжает в Россию. Столицу Татарстана посетят мировые звезды дизайна и архитектуры. Подробнее о мероприятии читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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