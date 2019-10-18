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Число владельцев парковочных мест в Татарстане за год выросло в два раза

00:42, 18.10.2019
Число владельцев парковочных мест в Татарстане за год выросло в два раза
Фото: realnoevremya.ru

По сравнению с 2018 годом, число владельцев машино-мест в Татарстане возросло на 118%, то есть более чем в два раза. Это следует из данных республиканского Управления Росреестра.

За 9 месяцев зарегистрировано 976 прав на парковочные места.

В ведомстве напомнили, что с 2017 года «машино-место» имеет свой официальный статус. Это самостоятельный объект недвижимости, который можно дарить, покупать и продавать. Парковочное место может быть, в том числе объектом долевого строительства.

Недвижимость Татарстан
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