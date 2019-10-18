День в истории: День Аляски, первая кошка в космосе

«Реальное время» публикует подборку значимых событий, которые выпали на 16 октября. Сегодня отмечаются:

Азербайджан — День независимости.

Аляска — День Аляски.

В этот день произошли такие значимые события, как:



1009 — разрушение Храма Гроба Господня «безумным халифом» Хакимом.

1812 — Тарутинский бой периода Отечественной войны 1812 года. Русская армия впервые после Бородинского сражения одерживает победу.

1867 — Аляска переходит от России США.

1892 — открылась первая коммерческая протяженная телефонная линия (Чикаго — Нью-Йорк).

1896 — в «Нью-Йорк Джорнел» появились первые комиксы.

1919 — прибывший в Петроград председатель Реввоенсовета Лев Давидович Троцкий издал приказ обороняющей город 7-й армии: «Не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника. За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман».

1921 — издан декрет об образовании Крымской автономии в составе России. В 1945 году автономия была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав Украины. Автономия восстановлена в 1991 году

1924 — Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы.

1941 — в Токио арестован советский разведчик Рихард Зорге.

1942 — В блокадном Ленинграде открыт Городской театр, позднее переименованный в Театр имени В.Ф. Комиссаржевской.

1944 — советские войска вступили в Чехословакию.

1951 — СССР провел ядерные испытания.

1963 — первый в истории полет кошки (Фелисетт) в космическое пространство.

1978 — завершился шахматный матч на первенство мира между Карповым и Корчным.

1991 — последнее заседание Президиума Верховного Совета СССР.

1991 — СССР и Израиль восстановили дипломатические отношения, прерванные в 1967 году.

1994 — Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии.

1995 — Украина вступила в Совет Европы.

2000 — началась операция по подъему тел моряков с затонувшей атомной подводной лодки «Курск».

2002 — в центре Москвы на Новом Арбате из пистолета с глушителем был убит губернатор Магаданской области Валентин Цветков.

2007 — в Пакистане произошел крупнейший в истории страны теракт: взорван кортеж Беназир Бхутто, погибли более 130 человек.

2009 — террористический акт в иранской провинции Систан и Белуджистан.

2011 — Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.

В этот день родились:

1847 — Александр Лодыгин (ум. 1923), русский электротехник, создатель лампы накаливания.

1916 — Павел Таран (ум. 2005), генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза.

1934 — Кир Булычев (настоящее имя Игорь Всеволодович Можейко; ум. 2003), советский и российский писатель-фантаст.

1939 — Ли Харви Освальд (убит в 1963), единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Дж. Кеннеди.

1959 — Сергей Доренко, российский журналист, теле- и радиоведущий.

В этот день умерли: