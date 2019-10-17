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Лига чемпионов. «Синтез» в Греции сыграет с лидером группы

11:42, 17.10.2019
Лига чемпионов. «Синтез» в Греции сыграет с лидером группы
Фото: sintez-kazan.ru

Казанский «Синтез» завтра проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов по водному поло.

Соперником казанцев станет греческий «Олимпиакос». По итогам первого тура греки лидируют, разгромив в Сплите хорватский «Ядран» со счетом 17:8.

Олимпиакос» — 33-кратный чемпион страны, 20 раз выигрывал Кубок Греции, в 2002 и 2018 годах команда становилась победительницей Лиги чемпионов.

Матч пройдет 18 октября, начало встречи в 18.00 по мск.

СпортВодные виды спорта Татарстан
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