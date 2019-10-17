Лига чемпионов. «Синтез» в Греции сыграет с лидером группы
Казанский «Синтез» завтра проведет второй матч группового этапа Лиги чемпионов по водному поло.
Соперником казанцев станет греческий «Олимпиакос». По итогам первого тура греки лидируют, разгромив в Сплите хорватский «Ядран» со счетом 17:8.
Олимпиакос» — 33-кратный чемпион страны, 20 раз выигрывал Кубок Греции, в 2002 и 2018 годах команда становилась победительницей Лиги чемпионов.
Матч пройдет 18 октября, начало встречи в 18.00 по мск.СпортВодные виды спорта Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым