В России стало проще взыскивать долги с дачников
В Гражданском процессуальном кодексе РФ начали действовать поправки, упростившие процедуру взыскания задолженности с дачников. С октября эти изменения в законодательстве вступили в силу.
Новые изменения позволяют взыскивать долги через мировой суд, пишет «Российская газета». Ранее садоводческим товариществам приходилось подавать иск. Теперь же суд выдает приказ, с которым можно обратиться в банк, где деньги будут списаны со счета или карты должника.
Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей.
Кроме того, по новому дачному закону перечислять взносы на счета СНТ можно только безналично.ОбществоВласть
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