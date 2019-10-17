В России стало проще взыскивать долги с дачников

В Гражданском процессуальном кодексе РФ начали действовать поправки, упростившие процедуру взыскания задолженности с дачников. С октября эти изменения в законодательстве вступили в силу.

Новые изменения позволяют взыскивать долги через мировой суд, пишет «Российская газета». Ранее садоводческим товариществам приходилось подавать иск. Теперь же суд выдает приказ, с которым можно обратиться в банк, где деньги будут списаны со счета или карты должника.

Как отметил исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Федор Мезенцев, злостным неплательщиком является каждый десятый садовод, у многих из них сумма долга превышает 50 тысяч рублей.

Кроме того, по новому дачному закону перечислять взносы на счета СНТ можно только безналично.