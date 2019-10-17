В ходе реформы контрольно-кассовой техники в Татарстане в 2,5 раза выросло количество ККМ

В ходе реформы применения контрольно-кассовой техники количество кассовых аппаратов в Татарстане увеличилось с начала 2019 года в 2,5 раза, сообщил на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

В настоящее время, по его словам, в республике работает 98 тысяч кассовых аппаратов.

— Внедрение кассовых аппаратов не повысило нагрузку на бизнес-сообщество, — заверил Сафиуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма неправомерных расходов в Татарстане снизилась на 200 млн рублей.