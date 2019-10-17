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В ходе реформы контрольно-кассовой техники в Татарстане в 2,5 раза выросло количество ККМ

09:23, 17.10.2019 1
В ходе реформы контрольно-кассовой техники в Татарстане в 2,5 раза выросло количество ККМ
Фото: tatarstan.ru

В ходе реформы применения контрольно-кассовой техники количество кассовых аппаратов в Татарстане увеличилось с начала 2019 года в 2,5 раза, сообщил на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов руководитель Управления ФНС России по Республике Татарстан Марат Сафиуллин.

В настоящее время, по его словам, в республике работает 98 тысяч кассовых аппаратов.

— Внедрение кассовых аппаратов не повысило нагрузку на бизнес-сообщество, — заверил Сафиуллин.

Ранее «Реальное время» сообщало, что сумма неправомерных расходов в Татарстане снизилась на 200 млн рублей.

ЭкономикаФинансыБюджетБизнес Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 окт
    внедрение ККТ не повысило нагрузку на ьизнес. откуда у Сафиуллина такая информация??? что кассы бесплатно роздали что ли??? кассы от 25 000 рублей и дальше. пусть тогда государство раздаст всем кассы бесплатно. они же хотят контролировать деньги. почему он не сказал что тысячи предприниматели из за этого закрылись.
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