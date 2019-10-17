Вероника Кудерметова: «Казань и Татарстан — это все родное, но болею за ЦСКА»

Фото: Инстаграм Кудерметовой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, чей отец хоккеист Эдуард Кудерметов долгие годы играл в «Ак Барсе», рассказала о своих хоккейных предпочтениях.

— Ваш папа Эдуард Кудерметов привил вам любовь к хоккею?

— Сейчас я не особо слежу за хоккеем, но после тенниса это мой второй любимый вид спорта. Когда папа играл, мне очень нравилось приходить на его матчи. Атмосфера на хоккее так заряжает, такой драйв! На теннисе не получаешь подобных эмоций. Даже когда папа закончил играть в хоккей, мы с ним пару раз ходили на матчи, и вспыхивали эти эмоции, воспоминания. Это здорово!

— Болеете за «Ак Барс»?

— Папа большую часть карьеры играл в «Ак Барсе», но также играл и в «Металлурге», ЦСКА, период, о котором я уже помню осознанно. За этими тремя командами я слежу и переживаю. Но так как я тренируюсь сейчас в ЦСКА, я болею за ЦСКА. Понятно, что Казань, Татарстан — это все родное, но когда я приезжаю в Россию, я нахожусь в Москве, в ЦСКА, в котором я занимаюсь с 11 лет.

— А вообще давно живьем смотрели хоккей?

— Очень давно, года два-три назад. Как раз ходила на матч ЦСКА.

— После окончания сезона будет свободное время для хоккея?

— Возможности нет. Я буду отдыхать, планирую съездить к бабушке в Казань. А потом уже буду готовиться к сезону. Подготовка будет в Москве, и если получится, может, и выберусь на хоккей.

— Так в Казани как раз на «Татнефть Арену» сходите!

— Не получится. В Казани живем за городом. Приоритетом будет помощь бабушке, буду с ней время проводить, — сказала Кудерметова.