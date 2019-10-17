В ГИБДД нашли замену камерам-треногам

На смену камерам-треногам придут новые виды автоматических комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Речь идет о российских камерах «Кордон.Про-М», измеряющих скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но также и на борту движущегося ТС.



По оценке главы Госавтоинспекции Михаила Черникова, такие камеры не будут вызывать претензий со стороны водителей, как это происходит с передвижными камерами, сообщает Autonews.ru.

«Замена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей ГИБДД, повысит эффективность и минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам. Претензий со стороны населения будет меньше», — сказал он на проходящей в Екатеринбурге выставке «Дорога 2019».

Напомним, ранее МВД предложило платить гражданам за сообщения о нарушениях ПДД.