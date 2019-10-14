МВД предложили платить за сообщения о нарушениях ПДД

Законодатели предложили выплачивать вознаграждение гражданам, сообщившим ГИБДД о нарушениях правил дорожного движения. Такую инициативу направил главе МВД Владимиру Колокольцеву депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Народный избранник считает, что часть штрафа, который выплатит впоследствии нарушитель, можно направлять на погашение транспортного или иного налога гражданина, сообщившего о нарушении.

Эксперты считают, что денежные выплаты могут привести к скачку ложных доносов, пишут «Известия».

При этом специалисты положительно оценивают перспективы самой практики сообщений от граждан. В пример приводятся опыт Москвы и Татарстана, запустивших соответствующие мобильные приложения. Кроме того, в августе в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий создание подобного сервиса на базе портала госуслуг, а значит, работающего на территории всей страны.