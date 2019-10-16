Вратарь «Нефтехимика» дисквалифицирован на один матч за драку
Голкипер «Нефтехимика» Константин Барулин пропустит ближайший матч нижнекамцев из-за дисквалификации. Об этом сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Вратарь нижнекамцев наказан отстранением от одного матча КХЛ из-за удара щитком защитника новосибирской «Сибири» Андрея Ермакова.
«На основании представленных материалов было принято решение наложить на голкипера «Нефтехимика» Константина Барулина наказание по п.1.37. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ («Вратарь бьет противника «блином» в голову или шею»), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении КХЛ.
Таким образом, Барулин точно не сыграет 17 октября против питерского СКА.СпортХоккей Татарстан
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