Подземный переход на площади Тукая останется

Подземный переход на площади Тукая в центре Казани не ликвидируют.

Как рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова, концепция, разработанная Бюро транспортного планирования, не затрагивает изменений по подземному переходу.

«Там есть изменения в районе Финансового (здание бывшего Финансового института, ныне Института экономики и финансов КФУ). В выигравшей концепции (конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо») транспортная часть должна быть доработана с учетом этого», — передает «Татар-информ».

Новая транспортная схема, которую разработал институт «Казгражданпроект», дополнена остановками и антикарманом.

Ранее стало известно, что в ходе реконструкции «Кольца» вместо подземного пешеходного перехода на площади Тукая создадут наземный.

