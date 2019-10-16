Подземный переход на площади Тукая останется
Подземный переход на площади Тукая в центре Казани не ликвидируют.
Как рассказала помощник президента РТ Олеся Балтусова, концепция, разработанная Бюро транспортного планирования, не затрагивает изменений по подземному переходу.
«Там есть изменения в районе Финансового (здание бывшего Финансового института, ныне Института экономики и финансов КФУ). В выигравшей концепции (конкурса на реконструкцию ТЦ «Кольцо») транспортная часть должна быть доработана с учетом этого», — передает «Татар-информ».
Новая транспортная схема, которую разработал институт «Казгражданпроект», дополнена остановками и антикарманом.
Ранее стало известно, что в ходе реконструкции «Кольца» вместо подземного пешеходного перехода на площади Тукая создадут наземный.
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