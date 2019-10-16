Число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах увеличилось до 26 человек

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Число пострадавших в аварии с троллейбусом в Чебоксарах возросло до 26 человек, из них семеро — несовершеннолетние.

Все они доставлены в медицинские организации Чебоксар, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

Напомним, сегодня днем в Чебоксарах троллейбус влетел в фонарный столб. По данным ГИБДД Чувашии, причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя: ему свело ногу, и он не справился с управлением.