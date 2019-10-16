Башкирского предпринимателя уличили в убийстве бездомных собак во время отлова
В Башкирии предприниматель предстанет перед судом за убийство бездомных животных на месте отлова.
По версии следствия, в 2016 и 2017 годах меду районной администрацией и организациями «АвтоТехСтрой» и «Дельта-Ком» были заключены контракты на сумму свыше 985 тыс. рублей за отлов безнадзорных животных, их лечение и содержание в приюте.
Однако бизнесмен убивал на месте отлова бездомных собак, а в муниципалитет отчитывался о поимке и осмотре животных.
Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей ч. 3. ст. 159 УК РФ (мошенничество). Свою вину бизнесмен признал.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Башкирии.
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