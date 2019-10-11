В Татарстане попросили отсрочку для закона о бездомных животных на два года

Комитет Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике поддержал сегодня законопроект «О внесении изменений в статью 27 федерального закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», подготовленный их коллегами из Ленинградской области.

Со следующего года в России начнут действовать новые меры по отлову и передачи бродячих животных в приюты, однако пока в стране не определены обязательные требования и нормативы. Парламентарии просят отсрочку действия закона об отлове и содержанию бездомных животных на два года.

— Наши коллеги из Ленинградской области, понимая всю задачу, выступили с инициативой отсрочить действие закона. Пока и мы не готовы, и весь субъект. Они предлагают очень разумное решение, и я предлагаю поддержать наших коллег. Безусловно, вопрос интересный для общественности. Мы будем работать, а пока просим отсрочить на два года, чтобы за это время провести необходимую работу для того, чтобы соответствовать и выполнять закон, — выступил на заседании заместитель председателя Комитета Тахир Хадеев.