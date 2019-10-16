Исследование: в Казани самый дорогой пшеничный хлеб в России

Аналитики провели исследование цен на хлеб в российских городах. В целом самый дорогой хлеб оказался в Санкт-Петербурге, но в Казани наиболее высокая стоимость пшеничных сортов.

Пшеничный хлеб в столице Татарстана стоит в среднем 41 рубль, приводит RNS данные исследования компании «Эвотор». При этом самые низкие — в Перми (22 рубля).

Отмечается, что в общем зачете самый высокий уровень цен в Санкт-Петербурге, а дешевле всего хлеб в Перми и Нижнем Новгороде.

По данным экспертов, в сентябре средняя цена на нарезной батон составляла 29 рублей. При этом в Воронеже он стоил 40 рублей, а в Перми — 25 рублей.

Средняя цена на бородинский хлеб в сентябре составляла 33 рубля. Разброс от 23 до 57 рублей в Перми и Петербурге соответственно.