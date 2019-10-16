ВТБ профинансировал производителя строительного бетона в Казани
ВТБ в Республике Татарстан предоставил финансирование ООО «Бетон 24» в размере 148 млн рублей на срок до 7 лет. Заемные средства направлены на реализацию инвестиционного проекта компании — приобретение производственной базы.
Кредитование ООО «Бетон 24» осуществляется на льготных условиях по фиксированной ставке 8,5% годовых в рамках «Программы 1764», реализуемой совместно с Министерством экономического развития РФ.
Управляющий банка ВТБ в Татарстане Марьям Давлетшина прокомментировала: «Придерживаясь стратегии банка, мы стремимся быть максимально ориентированными на удовлетворение потребностей клиента. Именно поэтому для нас важно предлагать партнерам наиболее выгодные условия сотрудничества, в том числе по программам государственной поддержки малого бизнеса. Уверена, поддержка банка позволит компании «Бетон 24» увеличить объемы производимой продукции, а также укрепить позиции на рынке строительных материалов».
За 9 месяцев 2019 года в рамках льготного кредитования банк профинансировал предприятия Республики Татарстан на сумму около 3,5 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей предоставлено по «Программе 1764» и 1,9 млрд рублей выдано по программе Министерства сельского хозяйства. Общий кредитный портфель в рамках госпрограмм поддержки составляет 8,5 млрд рублей.
Банк ВТБ (ПАО)
Справка
ООО «Бетон 24» — производитель строительного бетона в Казани, имеет производственную мощность для производства более 1500 кубометров бетона в сутки. Одно из основных преимуществ компании — широкий выбор марок бетона разных классов прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. У «Бетон 24» есть несколько лабораторий по контролю качества товара, собственный автопарк миксеров для доставки бетона с автобетононасосами.
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