Казань вошла в топ-10 городов для отдыха в новогодние каникулы

Столица Татарстана стала одним из десяти самых популярных российских городов для отдыха во время новогодних каникул 2019—2020 годов. Казань заняла восьмую строчку рейтинга.

Сервис Tvil.ru вычислил, что самыми популярными у туристов являются Севастополь, Калининград и Сухум.

Отмечается, что 38% туристов планируют свой отдых в новогодние каникулы провести вдвоем. Чаще всего пары арендуют квартиры (в 49% случаев).

Поездки семьей запланировали 25,7%. На Новый год для отдыха с детьми выбирают отели, компании (21,7%) — гостевые дома и коттеджи.

Также в первую десятку популярных городов на новый год вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и Суздаль.