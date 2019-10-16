Почта России продала в Татарстане 16 тысяч цифровых ТВ-приставок

«Татарстан почтасы» (подразделение «Почты России») с начала марта продала в рамках госпрограммы перехода на цифровое вещание 16 тысяч ТВ-приставок. Из них 10 тысяч единиц оборудования были проданы в муниципальных центрах и селах.

В комплект входит приставка и кабель для подключения, цена базовой модели комплекта — 990 рублей, пишет «Коммерсант».

В УФПС «Татарстан почтасы» входят 1 111 отделений почтовой связи, в том числе 260 городских и 891 сельских.

В Татарстане техническую возможность получения цифрового сигнала имеют 99,3% домов. На покупку цифровой приставки и антенны предоставляют субсидию. Там, где технической возможности нет — жителям выплачивают компенсацию на покупку и установку спутникового ТВ до 7,3 тыс. рублей.

Татарстан перешел на цифровое телевидение 14 октября.