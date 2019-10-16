Житель шалаша в челнинском лесу чуть не убил гостя топором за неблагодарность

В Татарстане 58-летний мужчина обвиняется в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, с лета 2019 года проживающий в шалаше под Боровецким мостом в городе Набережные Челны, месяц назад познакомился с 54-летним бездомным и разрешил ему пожить у себя.

Однажды вечером потерпевший привел в шалаш в гости своего знакомого, вместе с которым стал ругать «хозяина» за то, что тот потребляем слишком много спиртного, из-за чего остальным не хватает. Наутро конфликт продолжился, хозяин шалаша упрекнул знакомого в неблагодарности (помимо крыши над головой, он обеспечивал его продуктами питания), а затем нанес ему три удара топором по голове, сообщает СУ СК РФ по РТ.

После этого он велел свидетелю покушения вызвать «скорую помощь», а сам обратился с явкой с повинной в правоохранительные органы. Причастность к совершению преступления он признал частично. В настоящее время обвиняемый заключен под стражу.

Ранее обвиняемый восемь раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение убийства.

Ранее сообщалось, что казанец пытался задушить таксиста проводом, чтобы украсть машину.