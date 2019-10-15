«Татарский дворик» откроется в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках традиционного осеннего праздника «Урожай — 2019» откроет свои двери экомаркет «Татарский дворик» с экологически-чистой натуральной продукцией фермеров Татарстана. Торжественное открытие праздника состоится 19 октября на государственном универсальном рынке «Хасанский» в помещении сельскохозяйственного зала.

«Реализовывать свою продукцию в Санкт-Петербурге может любой желающий фермер из Татарстана», — отмечают в постоянном представительстве РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где и принимают предложения по сотрудничеству с экомаркетом, информирует Минсельхозпрод республики.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске построят новый рынок для местных фермеров.