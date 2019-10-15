Николай Цулыгин: «Это была третья игра на выезде, но ребята справились с давлением»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал победу над «Витязем» (2:1).

«Хорошая игра, сыграли здорово в обороне. Хорошая выездная модель — не давали много шансов сопернику для атаки ворот, при этом сами неплохо играли в нападении. Создавали хорошие моменты, для того чтобы забить, но не получилось. Но все-таки здорово, что нашли эту контратаку в первом голе и хорошо разыграли вбрасывание, когда забили второй.

Это была третья игра на выезде, но ребята справились с давлением, потому что команда соперника играла очень активно и старалась везде прессинговать. Справились и выиграли игру», — сказал Цулыгин.