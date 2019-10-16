Сегодня в Татарстане ожидается дождь и мокрый снег

В среду, 16 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Временами небольшой дождь и мокрый снег.

Ветер западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура ночью от +4 °С до -1°С, днем от +2°С до 7°С. В Казани днем ожидается от +5°С до +7°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +2°С до +6°С.

