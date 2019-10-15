В Новом Чурилино наполовину построен психоневрологический интернат — видео

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В селе Новое Чурилино, в Арском районе республики наполовину построен новый психоневрологический интернат, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Новое здание примет в своих стенах 97 пациентов. Здесь предусмотрена кухня, душ в каждом блоке и домашняя атмосфера. На эти цели потрачено более 60 млн рублей. Это уже второй диспансер в Новом Чурилино.

Как отметил директор Новочурилинского психоневрологического интерната Рамиль Гарипов, в новом корпусе предусмотрены не только условия для проживания больных, но и отдельные комнаты отдыха.

На сегодняшний день в республике восемь подобных интернатов, в которых проживают более тысячи человек, сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.