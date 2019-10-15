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Пресс-секретарь Советского райсуда Казани назначен судьей

14:40, 15.10.2019 2
Пресс-секретарь Советского райсуда Казани назначен судьей
Фото: «Реальное время»

Экс-помощник председателя Советского суда Казани Марат Хаертдинов получил пост судьи этого суда. Соответствующий указ президента РФ опубликован сегодня.

Как выяснило «Реальное время», к новым обязанностям бывший пресс-секретарь суда приступит после присяги. Какие дела ему поручат рассматривать — гражданские, административные или уголовные, пока неясно.

Ранее кандидатуру Хаертдинова в судьи рекомендовала ККС Татарстана.

Отметим, что в 2011 году в судейскую мантию облачился и Руслан Минзарипов, несколько лет отработавший помощником председателя и пресс-секретарем Советского райсуда Казани.

А в октябре 2018-го полномочия судьи получила бывший пресс-секретарь Приволжского суда Казани Виктория Чибисова.

Сегодня же стало известно — экс-председатель Советского суда Радик Габдуллин стал зампредом кассационного суда общей юрисдикции в Самаре.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Каждая секретарша должна стать судьей
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