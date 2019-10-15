Исследование показало небезопасность кабачковой икры для здоровья

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» опубликовал результаты проверки кабачковой икры нескольких брендов. Специалисты нашли во всех консервах превышение концентрации нитратов.

«Нитратов абсолютно во всех образцах гораздо больше, чем допускается обязательными требованиями безопасности. Самое высокое содержание нитратов выявлено в икре «Дядя Ваня», — говорится в сообщении союза.

Пестицидов и токсинов в кабачковой икре не нашли. Превышения по консервантам также нет. Однако обнаружено, что содержание жира в продукции выше, чем указано на упаковке.

Лаборатория «Росконтроля» проверила такие бренды кабачковой икры: «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня», «Коллекция Ретро».