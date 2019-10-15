Рэпер Баста стал владельцем футбольного клуба СКА

Фото: ска-ростов.рф

Рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, стал владельцем футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону, выступающего в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).



«Российский музыкант и продюсер Василий Вакуленко закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 млн рублей личных средств в развитие клуба. Вслед за этим владелец пригласил в клуб профессионалов футбольной индустрии, которые займутся непосредственным управлением. Василий оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Отмечается, что с игрового сезона 2019/2020 поддержку клубу также окажут дочерняя компания корпорации «Ростех» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

СКА был создан в 1937 году и является обладателем Кубка СССР (1981), а также серебряным призером чемпионата СССР (1966).