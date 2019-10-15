Полиция раскрыла схему мошенничества компании STForex на 1 млрд рублей

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Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с махинациями на рынке форекс. Правоохранители считают, что компания STForex обманывала клиентов, а общая сумма ущерба может составлять до 1 млрд рублей.

Компания не имела необходимой лицензии, пишет «Коммерсант». При этом сразу же сняла офис в «Москва-Сити» и запустила дорогую рекламную кампанию.

По мнению полиции, чтобы заманить клиента, ему предлагали пройти обучающие тренинги. Далее предлагалось вложить небольшую сумму, около $200, которая приносила новообученному «трейдеру» прибыль. Далее подозреваемые убеждали клиента в его успешности и предлагали сделать более крупный вклад.

При этом на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами. Остальные клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay. Средства поступали на открытый в Латвии счет. Предполагалось, что с этого счета деньги поступали на межбанковский валютный рынок. Но в полиции уверены, что средства просто похищались.

По делу уже арестован соучредитель STForex Александр Смирнов. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.