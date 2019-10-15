«Магнит» откажется от доставки продуктов крупными грузовиками

Российский ретейлер «Магнит» решил отказаться от практики доставки продуктов в магазины крупными грузовиками. Предполагается, что к новой схеме привлекут партнеров сети.

Менее крупные грузовики партнеров должны ускорить доставку и сократить затраты, пишут «Ведомости».

Пока «Магнит» использует собственный автопарк чтобы развозить продукты по точкам. Однако более 90% из 6 000 автомобилей составляют 20-тонные и более тяжелые трейлеры.

Такой транспорт не всегда может подъехать к магазину и это существенно замедляет разгрузку. На этом «Магнит», по собственным данным, терял не менее одного дня срока годности товара.

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года чистая прибыль «Магнита» упала в 2,1 раза. При этом выручка выросла на 10,1%, до 319 млрд рублей.