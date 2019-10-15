Жителям многоквартирных домов предложат «умное ЖКХ»
АНО «Цифровая экономика» предложила концепцию развития рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами, проведения собраний жильцов в электронном виде и создание электронного маркетплейса с перечнем услуг и поставщиков.
Рабочая группа уже согласовала концепцию развития цифровой платформы ЖКХ, создание которой предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», и направила документ на согласование в Минстрой. Реализация концепции не предусматривает инвестиций из бюджета, пишет газета «Коммерсант».
В настоящее время проникновение цифровых решений в ЖКХ очень низкое. У государства нет объективного представления о реальном потреблении населением тепловых, электрических и других ресурсов, отмечают в Минстрое.
Исходя из того, что оборот всей сферы ЖКХ сейчас оценивается примерно в 5 трлн рублей в год, в перспективе емкость рынка цифровых решений для нее может составить несколько десятков миллиардов рублей в год.
Наработки и пилотные проекты в сфере ЖКХ уже имеют операторы связи («МегаФон», «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», Tele2 ) и IT-компании («Кометрика», «Городские инновационные технологии»). К примеру, в Татарстане МТС в декабре 2018 года запустила пилот «умного города» в сфере ЖКХ на сети интернета вещей.
Напомним, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин экономит энергоресурсы.ТехнологииОбществоБизнес
комментарии
Законодательство о теплоснабжении и энергосбережении налагают на застройщика лишь обязанность оснащения многоквартирного дома приборами учета используемых энергетических ресурсов»."Данное требование,не конкретизирующее перечень субъектов,на которых возлагается обязанность его исполнения, является общим, подлежащим применению в совокупности с иными специальными нормами законодательства,регламентирующими соответствующие правоотношения".
Это все цитаты из ответа.Судя по ним прокуратура РТ расширила Закон РФ до норм его неисполнения.На основании выше написанного предположу, что "умный ЖКХ" основан на учете потребленных услуг и разумных плат (ст.544 ГПК РФ).Учет потребленных услуг обязан ввестись с применением приборов учета введенного в эксплуатацию в установленный требованием Закона или НПА срок. Но поскольку в Законе указан срок, но не указан исполнитель то соответственно ввод в эксплуатацию прибора учета не возможен.Лыко мочало-начинай сначало.