Жителям многоквартирных домов предложат «умное ЖКХ»

АНО «Цифровая экономика» предложила концепцию развития рынка «умного ЖКХ», включающую возможность сбора данных со счетчиков цифровыми платформами, проведения собраний жильцов в электронном виде и создание электронного маркетплейса с перечнем услуг и поставщиков.

Рабочая группа уже согласовала концепцию развития цифровой платформы ЖКХ, создание которой предусмотрено нацпроектом «Цифровая экономика», и направила документ на согласование в Минстрой. Реализация концепции не предусматривает инвестиций из бюджета, пишет газета «Коммерсант».

В настоящее время проникновение цифровых решений в ЖКХ очень низкое. У государства нет объективного представления о реальном потреблении населением тепловых, электрических и других ресурсов, отмечают в Минстрое.

Исходя из того, что оборот всей сферы ЖКХ сейчас оценивается примерно в 5 трлн рублей в год, в перспективе емкость рынка цифровых решений для нее может составить несколько десятков миллиардов рублей в год.

Наработки и пилотные проекты в сфере ЖКХ уже имеют операторы связи («МегаФон», «Ростелеком», «МТС», «Вымпелком», Tele2 ) и IT-компании («Кометрика», «Городские инновационные технологии»). К примеру, в Татарстане МТС в декабре 2018 года запустила пилот «умного города» в сфере ЖКХ на сети интернета вещей.

Напомним, по данным ВЦИОМ, каждый второй россиянин экономит энергоресурсы.