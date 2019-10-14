В Уфе из БашГУ эвакуировали 30 человек
Сегодня, 14 октября, в Центр кризисных ситуации МЧС Башкирии поступило сообщение о задымлении в здании биологического факультета Башкирского государственного университета.
По прибытию был установлен аварийный режим работы в электрощитовой в корпусе биологического факультета. Оказалось, что произошло оплавление проводки.
Из здания пришлось эвакуировать 30 человек, сообщили в МЧС по РБ.
Погибших и пострадавших нет, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в крупнейшем торговом центре Уфы произошла эвакуация. Ее проводили сотрудники МЧС с целью поддержания высокого уровня безопасности в ТЦ.Происшествия Башкортостан
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