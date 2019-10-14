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Алексей Песошин прибыл в Китай с рабочим визитом

17:56, 14.10.2019
Алексей Песошин прибыл в Китай с рабочим визитом
Фото: realnoevremya.ru

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин прибыл сегодня с рабочим визитом в город Ченду (провинция Сычуань, КНР).

Песошин примет участие в Международном форуме глав провинций (областей) — побратимов и городов-побратимов в рамках инициативы «Один пояс — Один путь». Мероприятие организовано в рамках Года межрегионального сотрудничества России и Китая.

Как сообщает пресс-служба президента РТ, на форуме предусмотрен ряд презентационных мероприятий по развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, сельском хозяйстве, медицине, культуре, туризме, науке, образовании и других областях.

Также в рамках визита в Китай премьер-министр Татарстана планирует встретиться с губернатором провинции Сычуань господином Инь Ли.

Ранее сообщалось, что китайская химическая компания Sichuan Golden Elephant Sincerity Chemica изучает возможность открыть производство химической продукции и минеральных удобрений в особой экономической зоне «Алабуга».

ОбществоВластьБизнес Татарстан
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