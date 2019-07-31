В аэропорту Казани рассказали, как будет использоваться присвоенное ему имя Тукая

Генеральный директор Международного аэропорта «Казань» Сергей Романцов рассказал, как будет использоваться новое имя воздушной гавани (ему присвоено имя поэта Габдуллы Тукая).

«Аэропорт будет брендироваться, есть определенная комиссия при президенте. Сейчас пока идут общественные обсуждения», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

За 7 месяцев 2019 года аэропортом перевезено 1,8 млн пассажиров, что на 7,2% выше по сравнению с прошлым аналогичным периодом.

Ранее председатель Общественной палаты РТ Анатолий Фомин выразил мнение, что зданиям аэропортов «Казань» и «Бегишево» требуется тематическое оформление в соответствии с присвоенными именами Габудуллы Тукая и Николая Лемаева.