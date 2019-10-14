Школьники из Нижнекамского района победили в международном конкурсе с фильмом про Яушинский лес

Фото: скриншот видео

Школьники из Нижнекамского района победили в международном конкурсе видеороликов о родном крае с фильмом про Яушинский лес.

Учащиеся школы №2 Лемар Зайнетдинов и Алсина Нурхаметова сняли окрестности озера и записали интервью с местными жителями.

В короткометражке длительностью почти 5 минут рассказывается о мистических историях, связанных с лесом.

Фильм победил в молодежном конкурсе видеосюжетов «Моя малая Родина», церемония награждения прошла в Санкт- Петербурге. Заявки на конкурс прислали более 200 участников из разных регионов России, а также из Белоруссии, Абхазии, Иордании и Ливана.

Кроме того, короткометражка из Татарстана стала лучшей в Москве на всероссийском конкурсе видеороликов. Также видео прошло в финал конкурса «Киновертикаль» в Саратове и оказалось среди финалистов Фестиваля молодежной журналистики TIME CODE в Екатеринбурге, отмечает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее член Академии наук Татарстана предложил создать в Чистополе музей доктора Живаго и позвать известного режиссера Квентина Тарантино, который является поклонником Бориса Пастернака.

