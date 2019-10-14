Путин прибыл в Саудовскую Аравию

Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Его встретили принц Фейсал бен Бандар бен Абдель Азиз аль Сауд, правитель провинции Эр-Рияд, и мэр города Тарик Фарис.

Из аэропорта президент отправится в Королевский дворцовый комплекс, передает «РИА Новости». Там Путин встретится с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Также программа визита предусматривает переговоры, беседу с наследным принцем королевства, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также первое заседание двустороннего экономического совета.

Ожидается, что во время этого визита (предыдущий состоялся 12 лет назад) президент РФ и король Саудовской Аравии обсудят торговые соглашения на миллиарды долларов.

Напомним, что в 2017 году Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посещал Москву. Тогда руководители государств обсуждали ситуацию в Сирии и экономическое сотрудничество.

