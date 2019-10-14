Президент UFC сообщил о возможном реванше Макгрегора с Нурмагомедовым

Фото: Reuters/ Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Президент UFC Дэйна Уайт не исключил, что ирландский боец Конор Макгрегор в будущем может получить разрешение на бой-реванш с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым.

«Конор сосредоточен на реванше с Хабибом. Он хочет этой встречи. Думаю, сначала Нурмагомедов сразится с Тони, а потом мы посмотрим», — сказал Уайт.

Напомним, что в октябре прошлого года Хабиб в бою с Макгрегором впервые защитил свой чемпионский титул, выиграв у ирландца удушающим приемом в четвертом раунде. После этого поражения ирландец в боях участия не принимал.