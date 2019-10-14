Глава полиции Кукмора рассказал о двух уехавших воевать в Сирию уроженцах района

Начальник полиции Кукморского района Рамиль Нургалиев рассказал об осужденном уроженце района, получившем 8 лет колонии после возвращения с войны в Сирии. Там же сейчас находится еще один выходец из Кукмора.

«К сожалению, в настоящее время в Сирии находится еще один житель нашего района. Установить нахождение этого человека, участвующего на территории иностранного государства в незаконном вооруженном формировании, не могут, он объявлен в федеральный розыск», — рассказал Нургалиев в интервью «Первому Кукморскому».

Глава районного отдела полиции сообщил, что особое внимание в сфере противодействия экстремизму уделяется мигрантам из Средней Азии и Украины. Кроме того, по линии религиозного экстремизма под надзором полиции находятся 11 жителей района.

«Участковые инспекторы проверяют их по месту жительства, приглашают на разъяснительные беседы», — отметил Нургалиев.