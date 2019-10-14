В России растут продажи автомобилей с большими и маленькими двигателями

По итогам января — августа 2019 года в России было продано 62,2 тыс. новых легковых автомобилей с двигателями объемом до 1,4 литра включительно. Это на 6,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также выросли продажи машин с моторами объемом от 2 до 2,5 литра включительно. За отчетный период они составили 80,2 тыс. единиц, что на 1,1% больше, пишет «Автостат».

Больше всего проданных в России машин — 78,6% — оснащены двигателями объемом от 1,4 до 2 л включительно. С января по август их реализация сократилась на 2,7%, до 817,4 тыс. штук.

Напомним, что, по данным исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 9 месяцев текущего года в России было продано почти 1,3 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.