В России упали продажи новых авто

По данным исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 9 месяцев текущего года в России было продано почти 1,3 млн автомобилей, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отрицательная динамика продаж отмечена у Ford, автомобилей концернов PSA, Toyota, GM.

Значительно «просели» автомобили коммерческого сегмента Mercedes-Benz, Honda и китайский Lifan, сообщает пресс-служба ассоциации.

Самой популярной маркой в России по-прежнему остается Lada. Ее модели Granta и Vesta возглавляют список самых продаваемых новых легковых автомобилей за период с января по сентябрь 2019 года.

В топ-5 этого списка также прочно обосновались любимые россиянами «корейцы» — Kia Rio и Hyundai с моделями Creta и Solaris.

Ранее были названы самые распространенные в РФ марки автомобилей.