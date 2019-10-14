«Вий» вновь вошел в список лучших хорроров по версии IndieWire

Советский фильм «Вий», выпущенный в 1967 году, вошел в рейтинг 100 лучших фильмов ужасов в истории по версии кинопортала IndieWire. Картина, как и в 2018 году, заняла 89-е место.

Первое место занял «Сияние» (1980) Стэнли Кубрика. Далее идут «Техасская резня бензопилой» (1974), «Ребенок Розмари» (1968), «Изгоняющий дьявола» (1973), «Хэллоуин» (Halloween), «Психо» (1960), «Глаза без лица» (1960), «Нечто» (1982), «Чужой» (1979) и «Ночь живых мертвецов» (1968).

Напомним, что в прошлом году «Вий» также вошел в список лучших фильмов ужасов.