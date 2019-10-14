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Ученый NASA заявил, что ключевую роль в появлении жизни на Земле сыграла Луна

00:30, 14.10.2019 1
Ученый NASA заявил, что ключевую роль в появлении жизни на Земле сыграла Луна
Фото: pxhere.com

Химик, участник Астробиологической инициативы NASA, профессор Стивен Беннер в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что ключевую роль в появлении жизни на Земле и даже возникновении самой Земли сыграла Луна, а не органические частицы в межзвездной пыли, как сегодня принято считать в мировом научном сообществе.

Главный спутник у Земли появился через несколько сотен миллионов лет после рождения Солнечной системы благодаря столкновению нашей планеты с другим крупным космическим телом. При этом столкновении Земля фактически расплавилась, поэтому, если на ее поверхности в тот момент и находились органические частицы, способные «запустить жизнь», они бы не пережили таких высоких температур. Луна же сделала атмосферу юной Земли менее кислотной, после чего в ней смогли начать формироваться аммиак, водород, угарный газ, синильная кислота, сахара, уверен профессор Беннер.

ОбществоОбразованиеИстория
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:22
    Как в старом анекдоте:
    у Ходжы Насреддина спрашивают, что важнее - Луна или Солнце?
    Тот отвечает: конечно Луна, она светит тогда, когда темно
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