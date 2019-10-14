Ученый NASA заявил, что ключевую роль в появлении жизни на Земле сыграла Луна

Химик, участник Астробиологической инициативы NASA, профессор Стивен Беннер в беседе с корреспондентом ТАСС заявил, что ключевую роль в появлении жизни на Земле и даже возникновении самой Земли сыграла Луна, а не органические частицы в межзвездной пыли, как сегодня принято считать в мировом научном сообществе.

Главный спутник у Земли появился через несколько сотен миллионов лет после рождения Солнечной системы благодаря столкновению нашей планеты с другим крупным космическим телом. При этом столкновении Земля фактически расплавилась, поэтому, если на ее поверхности в тот момент и находились органические частицы, способные «запустить жизнь», они бы не пережили таких высоких температур. Луна же сделала атмосферу юной Земли менее кислотной, после чего в ней смогли начать формироваться аммиак, водород, угарный газ, синильная кислота, сахара, уверен профессор Беннер.