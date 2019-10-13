Эксперт назвал главную цель России в Европе в случае войны

Главной целью российской атомной подлодки проекта «Ясень» («Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск») в Европе в случае войны станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на северо-западе страны. Такое мнение высказал экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.

По его словам, этот город является основным наземным портом США для высадки в Европе и единственным наиболее важным узлом для перемещения тяжелой техники. Его будет легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомных подлодки. Среди них — подлодка спецназначения «Белгород», стратегическая подлодка проекта 955А «Князь Олег» и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М «Казань» и «Новосибирск».