Ученые опровергли заявления о сроке разложения пластика в тысячу лет

Фото: Максим Платонов, "Реальное время"

Химики из Океанографического института в Вудс-Хоуле и Массачусетского технологического института провели совместное исследование сроков разложения полистирола в естественной среде. Результаты эксперимента опровергли расхожий слух о том, что одноразовая посуда, которая зачастую изготавливается из различных пластиков, сохраняется в природе в неизменном состоянии порядка тысячи лет.

В лаборатории ученые проверили, как и с какой интенсивностью разлагаются пять различных видов полистирола под воздействием солнечного света и воды. Образцы запечатали в контейнеры, заполненные водой, и просвечивали их ксеноновой лампой. Свет, излучаемый искусственным источником, был минимум в три раза ярче, чем на экваторе, уточняют исследователи. В ходе эксперимента, химики замеряли уровень различных веществ, которые выделялись образцами со временем.

В итоге темпы распада полистирола ученые оценили в десятки или сотни лет, а вовсе не в тысячи, передает ТАСС.