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В МЧС жителей Казани предупредили о сильных порывах ветра вечером 13 октября

12:43, 13.10.2019
В МЧС жителей Казани предупредили о сильных порывах ветра вечером 13 октября
Фото: Олег Тихонов, "Реальное время"

МЧС распространило предупреждение о сильных порывах ветра до 15—18 м/с, которые будут сохраняться в Казани с вечера 13 октября до 18 часов 14 октября. Спасатели рекомендуют жителям города, оказавшимся на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и витринами. Пешеходам рекомендуется держаться подальше от карнизов домов и не стоять возле непрочных навесов.

Водителям в случае усиления порывов ветра рекомендуется отказаться от лишних перестроений по полосам, резких торможений и обгонов, а также проверить исправность тормозной системы перед тем, как сесть за руль.

ОбществоПроисшествия Татарстан
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