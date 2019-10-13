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Ребенок, попавший под колеса Mercedes в Казани, мог получить компрессионный перелом позвоночника

12:16, 13.10.2019
Ребенок, попавший под колеса Mercedes в Казани, мог получить компрессионный перелом позвоночника
Фото: Pixabay

В Казани накануне днем, 12 октября, на выезде со дворовой территории в районе мечети «Ярдэм» по улице Кулахметова 10-летний ребенок на велосипеде попал под колеса грузового автомобиля Mercedes, сообщает официальный аккаунт казанского полка ДПС.

На место аварии сразу же прибыла карета скорой помощи, ребенка госпитализировали в Городскую больницу №12 — юный велосипедист получил ушибы спины, возможен и компрессионный перелом позвоночника.

По информации ДПС, за рулем автомобиля находился водитель 1965 года рождения, он пытался выехать со двора и не заметил ребенка.

Ранее «Реальное время» писало о неутешительной статистике ДПС: с начала 2019 года в ДТП на дорогах Казани погибли 35 человек, в том числе трое детей.

Происшествия Татарстан
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