Аналитики сервиса ЦИАН заявили о снижении цен на аренду жилья в Казани на 6%

Фото: "Реальное время"

Казань, наряду с Омском и Екатеринбургом, вошла в шорт-лист российских городов-миллионников с самым заметным падением цен на рынке арендного жилья. По данным аналитиков сервиса ЦИАН, в октябре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в столице Татарстана опустилась на 6%, составив 15,6 тысячи рублей в месяц. Такие данные публикует деловой вестник «Коммерсантъ».

Специалисты изучали объявления о сдаче в аренду квартир в 15 городах страны. По итогам исследования, цены на аренду повысились лишь в шести из них. Помимо Казани серьезно упала стоимость сдачи в аренду жилья в Омске (двухкомнатные квартиры убавили в цене 11%, достигнув 16,1 тысячи рублей в месяц) и в Екатеринбурге (стоимость аренды двухкомнатной квартиры на месяц снизилась на 10%, до 29,4 тысячи рублей).

Ранее «Реальное время» публиковало подробности о результатах исследования другого сервиса по поиску жилья, «Авито»: представители федерального агрегатора заявляли, что цена «квадрата» на вторичное жилье в Татарстане с начала года подскочила на 14%.