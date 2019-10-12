Минские соглашения назвали главной ошибкой Порошенко и Зеленского

Якорным стратегическим промахом как действующего президента Украины Владимира Зеленского, так и его опального предшественника Петра Порошенко стало утверждение неотвратимости Минских соглашений. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Сергей Власенко, сообщает RT.

Альтернатива Минским соглашениям для урегулирования внутриукраинского конфликта существует, уверяет представитель партии Юлии Тимошенко, а новый лидер государства в своих публичных выступлениях противоречит сам себе.

«Гарант, к сожалению, говорит две контрверсионнные вещи в одном предложении: сначала о том, что выборов под дулом автоматов не будет и вначале произойдет восстановление контроля над украинскими границами, а потом — о приверженности Минским соглашениям, где описан обратный ход событий», — подчеркнул Сергей Власенко.

Как «Реальное время» сообщало ранее, накануне Владимир Зеленский одобрил подписание украинской стороной «формулы Штайнмайера» — особого документа, в котором прописан механизм предоставления особого статуса Донбассу. Инициатором его создания был экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Подписи под документом поставили представители Донбасса, России и ОБСЕ.